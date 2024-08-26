Спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин объяснил, возможна ли демобилизация в Украине сейчас

Дмитрий Лазуткин. Фото из личного архива Дмитрия Лазуткина

Сказать, возможна ли демобилизация в Украине во время полномасштабной войны, пока невозможно. Этот вопрос требует серьезного аналитического изучения, ведь зависит от многих факторов: как теоретических, так и практических.

Об этом в интервью для издания New Voice в пятницу, 26 июля, рассказал спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин.

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Возможна ли в Украине демобилизация

Спикер Минобороны отметил, что при условии объявления Путиным мобилизации в РФ развитие событий в Украине будет иным, чем в случае получения украинцами поддержки от западных партнеров.

"Мы понимаем, если, например, осенью Путин объявит мобилизацию в РФ и этот процесс будет масштабным, то это один вопрос. Другой вопрос, если нам удастся за счет западной поддержки, в частности, изменить ситуацию на поле боя кардинально", — привел пример Лазуткин.

Также он сообщил, что сейчас темпы мобилизации выросли и существенно отличаются от тех, что были в конце зимы или в начале весны.

"Главное, чтобы этот темп не был утрачен и чтобы действительно происходило системное пополнение. 4,6 миллиона военнообязанных обновили свои данные. Это говорит уже о том, что есть база, с которой можно работать", — подчеркнул представитель Минобороны.