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Чи можна військовозобов'язаним ставати на облік не за місцем проживання — відповідь юриста

22 серпня 2024 04:30
Артем Кругленко - Редактор
Юрист пояснив, хто може стати на військовий облік не за місцем проживання та які документи для цього потрібні
Черга біля ТЦК. Фото: Новини.LIVE
Артем Кругленко - Редактор

Кожен військовозобов'язаний українець має ставати на військовий облік. Зазвичай для цього потрібно приходити у ТЦК за місцем проживання, однак за певних умов громадян можуть взяти на облік і не за місцем реєстрації.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна в п'ятницю, 9 серпня, розповів юрист Дмитро Франчук.

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Зареєструвати дані у ТЦК не за місцем свого проживання може:

  • людина, яка змінила місце проживання та впродовж певного часу, зазвичай сімох днів, знялася з військового обліку за старим місцем проживання;
  • чоловік, який навчається в іншому місті та хоче в період навчання стати на облік за місцем навчання;
  • громадянин, який на постійній основі працює в іншому місті та готовий стати на облік за місцем роботи.

Які документи потрібні для того, щоб стати на військовий облік

За словами юриста, для реєстрації у військкоматі знадобляться паспорт, ідентифікаційний номер, а також документи, що підтверджують зміни місць проживання та обліку. Крім того, правознавець радить заповнити заяву про взяття на військовий облік. Це знадобиться, якщо у ТЦК наполягатимуть на проходженні медогляду для уточнення стану здоров'я.

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