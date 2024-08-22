Юрист объяснил, кто может стать на военный учет не по месту жительства и какие документы для этого нужны

Очередь возле ТЦК. Фото: Новини.LIVE

Каждый военнообязанный украинец в возрасте от 18 до 60 лет должен становиться на военный учет. Обычно для этого нужно приходить в ТЦК по месту жительства, однако при определенных условиях граждан могут взять на учет и не по месту регистрации.

Об этом в интервью РБК-Украина в пятницу, 9 августа, рассказал юрист Дмитрий Франчук.

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Зарегистрировать данные в ТЦК не по месту жительства может:

человек, который изменил место жительства и в течение определенного времени, обычно семь дней, снялся с военного учета по старому месту жительства;

мужчина, обучающийся в другом городе и желающий в период обучения стать на учет по месту обучения;

гражданин, который на постоянной основе работает в другом городе и готов стать на учет по месту работы.

Какие документы нужны для того, чтобы стать на военный учет

По словам юриста, для регистрации в военкомате понадобятся паспорт, идентификационный номер, а также документы, подтверждающие изменение мест проживания и учета. Кроме того, правовед советует заполнить заявление о взятии на военный учет. Это пригодится, если в ТЦК будут настаивать на прохождении медосмотра для уточнения состояния здоровья.