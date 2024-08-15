Мобілізація в Україні — чи мали особи виключені з обліку оновити дані в ТЦК, ЦНАП чи Резерв+

Оновлення військово-облікових даних у ЦНАПі. Фото: "РБК-Україна"

З 18 травня в Україні змінили правила мобілізації та військового обліку. Для кращої роботи реєстру Оберіг законом передбачено правила щодо уточнення облікових даних для чоловіків від 18 до 60 років.

Про це повідомляє Міноборони у відповіді Судово-юридичній газеті.

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Відповідно до абзаців четвертого-шостого підпункту 1 пункту 2 розділу II Прикінцеві та перехідні положення Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності цим Законом (тобто у період з 18.05.2024 по 16.07.2024) уточнити адресу проживання, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти (за наявності електронної пошти) та інші персональні дані:

• у разі перебування на території України — шляхом прибуття самостійно до ТЦК СП за місцем перебування на військовому обліку чи за своїм місцем проживання, або до ЦНАП, або через електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного, резервіста (за наявності);

• у разі перебування за кордоном — шляхом повідомлення на офіційну електронну адресу або на офіційний номер телефону, які зазначені на офіційному сайті ТЦК СП за місцем перебування на військовому обліку, або через електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного, резервіста(за наявності).

Тобто, закон вимагав уточнити свої облікові дані громадянам, які перебувають на військовому обліку.