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Міноборони підтримало законопроєкт про відстрочку від мобілізації для ще одної категорії людей

15 серпня 2024 08:28
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — в армію не братимуть людей, в кого загинув брат чи сестра
Чоловік у ТЦК і СП. Ілюстративне фото: МОТЦК і СП
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Міністерство оборони підтримало законопроєкт 11391 про відстрочку від мобілізації для військовозобов’язаних, чиї брат чи сестра загинули на війні. Йдеться про повнорідних та неповнорідних родичів.

Про це повідомив народний депутат Олександр Федієнко у четвер, 15 серпня. 

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Федієнко пояснив, що цей законопроєкт розроблений з метою надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язаним чиї близькі родичі, зокрема рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра, загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях, для надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації. 

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Порівняльна таблиця. Фото: t.me/fediienko_oleksandr

За його словами, Головне науково-експертне управління апарату Верховної Ради України надало до цього відповідні пропозиції.

"Враховуючи наведене вище, а також з метою більш комплексного вирішення піднятої у законопроєкті проблеми рекомендуємо розглянути можливість щодо внесення відповідних змін також і до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу"", — зазначили у відомстві. 

Водночас у Міноборони зазначили, що за результатами розгляду законопроєкт підтримується.

відстрочка від мобілізації
Скриншот допису Федієнка

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