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Нужно ли обновлять данные снятым с учета — в Минобороны разъяснили

15 августа 2024 18:26
Артем Кругленко - Редактор
Мобилизация в Украине — имели лица исключены из учета обновить данные в ТЦК, ЦНАП или Резерв+
Обновление военно-учетных данных в ЦНАПе. Фото: "РБК-Украина"
Артем Кругленко - Редактор

18 мая в Украине изменили правила мобилизации и военного учета. Для лучшей работы реестра Оберег законом предусмотрены правила по уточнению учетных данных для мужчин от 18 до 60 лет.

Об этом сообщает Минобороны в ответе Судебно-юридической газете.

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Имели лица исключены из учета обновить данные

В соответствии с абзацами четвертого-шестого подпункта 1 пункта 2 раздела II Заключительные и переходные положения Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета" граждане Украины, состоящие на военном учете связанные в течение 60 дней со дня вступления в силу настоящего Закона (т.е. в период с 18.05.2024 по 16.07.2024) уточнить адрес проживания, номера средств связи, адреса электронной почты (при наличии электронной почты) и другие персональные данные:

в случае пребывания на территории Украины — путем прибытия самостоятельно в ТЦК СП по месту пребывания на военном учете или по своему месту жительства, или в ЦНАП, или через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста (при наличии);

в случае пребывания за границей — путем уведомления на официальный электронный адрес или на официальный номер телефона, указанных на официальном сайте ТЦК СП по месту нахождения на военном учете, или через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста (при наличии).

То есть, закон требовал уточнить свои учетные данные гражданам, состоящим на военном учете.

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