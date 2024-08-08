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Деяким мобілізованим не дозволять брати участь у боях — кого це стосується

8 серпня 2024 14:15
Артем Кругленко - Редактор
Мобілізація в Україні — кого перед службою відправлять на навчання
Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ
Артем Кругленко - Редактор

Деяку категорію мобілізованих не допустять одразу до участі у бойових діях на фронті. Вони мають пройти спеціальну підготовку.

Про це у коментарі "Українській правді" повідомив адвокат, кандидат юридичних наук та офіцер юстиції ЗСУ Євген Филипець.

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За словами адвоката, людину, яка не має бойового досвіду та не проходила військову службу в армії, не відправлять у військову частину одразу.

Такий мобілізований має пройти базову військову підготовку у навчальному центрі. Термін цього навчання триває не менше ніж один місяць.

Филипець зазначив, що є випадок коли людину без такої підготовки відправляли у військову частину.

"Мобілізований весь час проходження базової військової підготовки хворів. Фактично, він весь курс пропустив, але його відправили до військової частини для "застосування отриманих навичок", — каже він.

Адвокат наголосив, що командир не може допускати до участі у бойових діях людину, яка не пройшла підготовку.

Якщо таке все ж трапилося, і людину відправили у військову частину без проходження навчання, то треба звертатися до командира з рапортом.

"Потрібно звернутися до командира військової частини з рапортом про те, що не служив у ЗСУ, не має бойового досвіду і підпадає під категорію осіб, які мають пройти базову військову підготовку", — підкреслив офіцер юстиції ЗСУ.

Він додав, що тоді мобілізованого мають відправити у навчальний центр, але без виключення  зі списків особового складу військової частини.

"Якщо рапорт не подіяв, варто звернутися на гарячу лінію Міністерства оборони", — підсумував Филипець.

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