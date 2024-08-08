Мобілізація в Україні — кого перед службою відправлять на навчання

Деяким мобілізованим не дозволять брати участь у боях — кого це стосується
Деяку категорію мобілізованих не допустять одразу до участі у бойових діях на фронті. Вони мають пройти спеціальну підготовку.
Про це у коментарі "Українській правді" повідомив адвокат, кандидат юридичних наук та офіцер юстиції ЗСУ Євген Филипець.
Хто не потрапить на фронт одразу після мобілізації
За словами адвоката, людину, яка не має бойового досвіду та не проходила військову службу в армії, не відправлять у військову частину одразу.
Такий мобілізований має пройти базову військову підготовку у навчальному центрі. Термін цього навчання триває не менше ніж один місяць.
Филипець зазначив, що є випадок коли людину без такої підготовки відправляли у військову частину.
"Мобілізований весь час проходження базової військової підготовки хворів. Фактично, він весь курс пропустив, але його відправили до військової частини для "застосування отриманих навичок", — каже він.
Адвокат наголосив, що командир не може допускати до участі у бойових діях людину, яка не пройшла підготовку.
Якщо таке все ж трапилося, і людину відправили у військову частину без проходження навчання, то треба звертатися до командира з рапортом.
"Потрібно звернутися до командира військової частини з рапортом про те, що не служив у ЗСУ, не має бойового досвіду і підпадає під категорію осіб, які мають пройти базову військову підготовку", — підкреслив офіцер юстиції ЗСУ.
Він додав, що тоді мобілізованого мають відправити у навчальний центр, але без виключення зі списків особового складу військової частини.
"Якщо рапорт не подіяв, варто звернутися на гарячу лінію Міністерства оборони", — підсумував Филипець.
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