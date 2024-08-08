Мобилизация в Украине — кого перед службой отправят на учения

Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

Некоторую категорию мобилизованных не допустят к участию в боевых действиях на фронте. Они должны пройти специальную подготовку.

Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщил адвокат, кандидат юридических наук и офицер юстиции ВСУ Евгений Филипец.

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По словам адвоката, человека, не имеющего боевого опыта и не проходившего военную службу в армии, не отправят в воинскую часть сразу.

Такой мобилизованный должен пройти базовую военную подготовку в учебном центре. Срок этого обучения — не менее одного месяца.

Филипец отметил, что есть случай, когда человека без такой подготовки отправляли в воинскую часть.

"Мобилизированный все время прохождения базовой военной подготовки болел. Фактически он весь курс пропустил, но его отправили в воинскую часть для "применения полученных навыков", — говорит он.

Адвокат подчеркнул, что командир не может допускать к участию в боевых действиях человека, не прошедшего подготовку.

Если такое все же произошло и человека отправили в воинскую часть без прохождения учебы, то нужно обращаться к командиру с рапортом.

"Нужно обратиться к командиру воинской части с рапортом о том, что не служил в ВСУ, нет боевого опыта и подпадаю под категорию лиц, которые должны пройти базовую военную подготовку", — подчеркнул офицер юстиции ВСУ.

Он добавил, что тогда мобилизованного должны отправить в учебный центр, но без исключения из списков личного состава воинской части.

"Если рапорт не подействовал, стоит обратиться на горячую линию Министерства обороны", — подытожил Филипец.