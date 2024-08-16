Відстрочка від мобілізації - догляд за родичем з інвалідністю - відстрочка для догляду за братом

Догляд за братом з інвалідністю — це відстрочка чи ні
Догляд за рідним братом з інвалідністю надає право на відстрочку від мобілізації лише тоді, коли у нього немає членів сім’ї першого ступеню споріднення — батьків, дружини чи дітей. Або якщо вони самі потребують догляду інших людей.
Про це на порталі b2bconsult написав адвокат Дмитро Дончак.
Відстрочка для догляду за ріднею
Військовозобов’язані громадяни України мають право на відстрочку від мобілізації у випадку, якщо їхні родичі першого чи другого ступеню споріднення потребують постійного догляду.
Перший ступінь споріднення — це батьки, чоловік або дружина, діти зокрема, усиновлені.
Другий ступінь споріднення — рідні брати та сестри, баба та дід з боку матері і з боку батька, онуки.
Коли догляд за братом надає право на відстрочку
Відповідаючи на питання громадянина, який має рідного брата з інвалідністю, Дмитро Дончак пояснив: "Ви зможете отримати відстрочку по догляду за братом, якщо у нього (брата) немає членів сім'ї першого ступеня споріднення".
Втім, можна оформити відстрочку навіть у ситуації, коли наявні члени сім'ї першого ступеня (батьки) споріднення самі потребують постійного догляду, і є відповідний висновок МСЕК або ЛКК.
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