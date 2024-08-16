Відстрочка від мобілізації - догляд за родичем з інвалідністю - відстрочка для догляду за братом

Чоловік з інвалідністю разом із доглядачем. Фото: УНІАН

Догляд за рідним братом з інвалідністю надає право на відстрочку від мобілізації лише тоді, коли у нього немає членів сім’ї першого ступеню споріднення — батьків, дружини чи дітей. Або якщо вони самі потребують догляду інших людей.

Про це на порталі b2bconsult написав адвокат Дмитро Дончак.

Читайте також:

Відстрочка для догляду за ріднею

Військовозобов’язані громадяни України мають право на відстрочку від мобілізації у випадку, якщо їхні родичі першого чи другого ступеню споріднення потребують постійного догляду.

Перший ступінь споріднення — це батьки, чоловік або дружина, діти зокрема, усиновлені.

Другий ступінь споріднення — рідні брати та сестри, баба та дід з боку матері і з боку батька, онуки.

Коли догляд за братом надає право на відстрочку

Відповідаючи на питання громадянина, який має рідного брата з інвалідністю, Дмитро Дончак пояснив: "Ви зможете отримати відстрочку по догляду за братом, якщо у нього (брата) немає членів сім'ї першого ступеня споріднення".

Втім, можна оформити відстрочку навіть у ситуації, коли наявні члени сім'ї першого ступеня (батьки) споріднення самі потребують постійного догляду, і є відповідний висновок МСЕК або ЛКК.