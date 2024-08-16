Штраф за неоновлення даних - відчуження нерухомості за порушення правил військового обліку

Виписування штрафів порушникам правил військового обліку. Фото: vinnitsa.info

Якщо військовозобов’язаний громадянин не буде оплачувати штрафи ТЦК, то у нього можуть відібрати житло. Але для цього сума несплачених штрафів має перевищувати 160 тис. грн, а також це житло не може бути єдиним, наявним в власності громадянина.

Про це на порталі b2bconsult написав адвокат Дмитро Дончак.

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Штраф за неоновлені дані

Дмитро Дончак нагадав, що штраф за неоновлення військово-облікових даних становить від 17 до 25 тисяч гривень.

"Але один тільки факт неоновлення даних ще не означає, що Ви повинні сплатити штраф: для початку, ТЦК повинні винести постанову про накладення штрафу, і при цьому "вкластися" в тримісячний строк з моменту вчинення правопорушення", — підкреслив адвокат.

Тож, якщо до 17 жовтня не з’явиться відповідна постанова ТЦК, оштрафувати громадянина буде неможливо.

Чи можуть відібрати квартиру

Дончак також прокоментував можливість відібрати за борги нерухомість, яка належить громадянину, що порушив умови військового обліку.

"Теоретично це можливо, але на практиці потрібно виконати дуже багато умов. По-перше, ваш борг повинен перевищувати 20 мінімальних зарплат, що на сьогодні становить 160 тис. грн. По-друге, заборонено відчужувати єдине житло боржника", — зазначив юрист.