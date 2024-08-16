Отсрочка от мобилизации - уход за родственником с инвалидностью - отсрочка по уходу за братом

Мужчина с инвалидностью вместе с смотрителем. Фото: УНИАН

Уход за родным братом с инвалидностью дает право на отсрочку от мобилизации только тогда, когда у него нет членов семьи первой степени родства — родителей, жены или детей. Или если они сами нуждаются в уходе за другими людьми.

Об этом на портале b2bconsult написал адвокат Дмитрий Дончак.

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Военнообязанные граждане Украины имеют право на отсрочку от мобилизации в случае, если их родственники первой или второй степени родства нуждаются в постоянном уходе.

Первая степень родства — это родители, муж или жена, дети в частности, усыновленные.

Вторая степень родства — родные братья и сестры, баба и дед со стороны матери и со стороны отца, внуки.

Когда уход за братом дает право на отсрочку

Отвечая на вопрос гражданина, имеющего родного брата с инвалидностью, Дмитрий Дончак объяснил: "Вы сможете получить отсрочку по уходу за братом, если у него (брата) нет членов семьи первой степени родства".

Впрочем, можно оформить отсрочку даже в ситуации, когда имеющиеся члены семьи первой степени (родители) родства сами нуждаются в постоянном уходе, и есть соответствующий вывод МСЭК или ВКК.