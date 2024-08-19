Виключення з військового обліку - довідка про виключення з обліку - інструкція щодо отримання

Оформлення довідки в ТЦК. Фото: "Трибуна Бровари"

Військовозобов’язані громадяни, які були визнані на ВЛК непридатними до військової служби, мають отримати довідку про виключення з військового обліку. Якщо видача довідки затягується, громадянин має право подати звернення до штатної ВЛК з проханням надати відповідь з цього питання.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Виключення з військового обліку

Військозобов’язані громадяни, які на військово-лікарській комісії були визнані непридатними до військової служби із подальшим виключенням з військового обліку, мають отримати довідку про виключення.

У випадку, якщо у ТЦК затримуються із видачею цієї довідки, Юрій Айвазян порадив спочатку певний час почекати.

"Чекайте, поки штатна ВЛК не затвердить постанову про Вашу непридатність з виключенням з обліку. Три місяці ще невеликий строк, деякі чекають по пів року", — підкреслив юрист.

Куди писати звернення, якщо довідка затримується

Та разом з тим військовозобов’язаний громадянин має право на пришвидшення процесу підготовки відповідного документу.

"Можете направити звернення до штатної ВЛК з проханням надати відповідь, на якій стадії знаходиться процес затвердження постанови ВЛК", — пояснив Айвазян.

Такий крок пришвидшить процес підготовки і видачі довідки про виключення з військового обліку.