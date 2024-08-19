Исключение из военного учета – справка об исключении из учета – инструкция по получению

Оформление справки в ТЦК. Фото: "Трибуна Бровари"

Военнообязанные граждане, признанные на ВВК непригодными к военной службе, должны получить справку об исключении из военного учета. Если выдача справки затягивается, гражданин имеет право подать обращение в штатную ВВК с просьбой ответить на этот вопрос.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Исключение из военного учета

Военнообязанные граждане, которые на военно-врачебной комиссии были признаны непригодными к военной службе с последующим исключением из военного учета, должны получить справку об исключении.

В случае, если в ТЦК задерживаются с выдачей этой справки, Юрий Айвазян посоветовал сначала подождать некоторое время.

"Ждите, пока штатная ВВК не утвердит постановление о Вашей непригодности с исключением из учета. Три месяца еще небольшой срок, некоторые ждут по полгода", — подчеркнул юрист.

Куда писать обращение, если справка задерживается

Но вместе с тем военнообязанный гражданин имеет право на ускорение процесса подготовки соответствующего документа.

"Можете направить обращение в штатную ВВК с просьбой предоставить ответ, на какой стадии находится процесс утверждения постановления ВВК", — пояснил Айвазян.

Такой шаг ускорит процесс подготовки и выдачи справки об исключении из военного учета.