Відповідь ТЦК на запит - термін відповіді ТЦК - норми закону про мобілізацію

Співробітники ТЦК. Фото: facebook.com/ganna.malia

Під час війни територіальний центр комплектування має до місяця часу для відповіді на звернення громадян. Після цього у ТЦК зобов’язані надати відповідь на звернення, зокрема, щодо результатів ВЛК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Андрій Карпенко.

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Під час процесу загальної мобілізації та оформлення відстрочок частині військовозобов’язаних громадян потрібно отримати у територіальних центрах комплектування довідку про висновки військово-лікарської комісії.

Та не завжди цю довідку можна отримати досить швидко. Як зазначив один громадянин, який звернувся до юристів, у нього цей процес затягнувся: "У кінці липня я подавав запит на отримання копії довідки ВЛК, заяву зареєстрували, вхідний номер на моєму варіанті проставили. Обіцяли зв’язатися, як буде відповідь, але вже 3-й тиждень і нічого".

Скільки часу на відповідь надає закон

Адвокат Андрій Карпенко, відповідаючи на питання цієї особи, запевнив — поки що територіальний центр комплектування не вийшов за рамки чинного законодавства.

"Згідно Закону України про звернення громадян відповідь повинна бути надана протягом одного місяця", — підкреслив юрист.

Після того ж, як збіжить визначений законом термін, військовозобов’язаний має право надати запит до ТЦК з питанням про стан розгляду його справи.