Відповідь ТЦК на запит - термін відповіді ТЦК - норми закону про мобілізацію

Як довго ТЦК може відповідати військовозобов'язаним — що говорить закон
Під час війни територіальний центр комплектування має до місяця часу для відповіді на звернення громадян. Після цього у ТЦК зобов’язані надати відповідь на звернення, зокрема, щодо результатів ВЛК.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Андрій Карпенко.
Очікування результатів ВЛК
Під час процесу загальної мобілізації та оформлення відстрочок частині військовозобов’язаних громадян потрібно отримати у територіальних центрах комплектування довідку про висновки військово-лікарської комісії.
Та не завжди цю довідку можна отримати досить швидко. Як зазначив один громадянин, який звернувся до юристів, у нього цей процес затягнувся: "У кінці липня я подавав запит на отримання копії довідки ВЛК, заяву зареєстрували, вхідний номер на моєму варіанті проставили. Обіцяли зв’язатися, як буде відповідь, але вже 3-й тиждень і нічого".
Скільки часу на відповідь надає закон
Адвокат Андрій Карпенко, відповідаючи на питання цієї особи, запевнив — поки що територіальний центр комплектування не вийшов за рамки чинного законодавства.
"Згідно Закону України про звернення громадян відповідь повинна бути надана протягом одного місяця", — підкреслив юрист.
Після того ж, як збіжить визначений законом термін, військовозобов’язаний має право надати запит до ТЦК з питанням про стан розгляду його справи.
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