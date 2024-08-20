Ответ ТЦК на запрос – срок ответа ТЦК – нормы закона о мобилизации

Сотрудники ТЦК. Фото: facebook.com/ganna.malia

Во время войны территориальный центр комплектования имеет до месяца для ответа на обращение граждан. После этого в ТЦК обязаны дать ответ на обращение, в частности, по результатам ВВК.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Андрей Карпенко.

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В процессе общей мобилизации и оформления отсрочок части военнообязанных граждан нужно получить в территориальных центрах комплектования справку о выводах военно-врачебной комиссии.

Но не всегда эту справку можно получить достаточно быстро. Как отметил один гражданин, обратившийся к юристам, у него этот процесс затянулся: "В конце июля я подавал запрос на получение копии справки ВВК, заявление зарегистрировали, входящий номер на моем варианте проставили. Обещали связаться, как будет ответ, но уже 3-я неделя и ничего" .

Сколько времени на ответ дает закон

Адвокат Андрей Карпенко, отвечая на вопросы этого лица, заверил, что пока территориальный центр комплектования не вышел за рамки действующего законодательства.

"Согласно Закону Украины об обращении граждан ответ должен быть предоставлен в течение одного месяца", — подчеркнул юрист.

После того как истек определенный законом срок, военнообязанный вправе предоставить запрос в ТЦК с вопросом о состоянии рассмотрения его дела.