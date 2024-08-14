Система Оберіг - внесення даних в Оберіг - як перевірити наявність військово-облікових даних

Мобільний застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Відстрочка від мобілізації має бути відображена у системі "Оберіг". Якщо ж мобільний застосунок "Резерв+" не показує відстрочку, то військовозобов’язаний може самостійно прийти до ТЦК і надати їм копію довідки про відстрочку.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Відстрочка у системі "Оберіг"

Попри продовження загальної мобілізації, частина військовозобов’язаних громадян має право на оформлення відстрочки від призову з різних причин.

Оформлена відстрочка має з’явитися у особистому профілі військовозобов’язаного в системі "Оберіг".

Якщо відстрочку не підтягнуло

Перевірити коректне оформлення відстрочки можна через мобільний застосунок "Резерв+".

"Якщо в "Резерв+" не відображено відстрочку, треба звертатись із запитом до ТЦК", — пояснив Юрій Айвазян.

Крім того, підтвердив адвокат, військовозобов’язаний може самостійно звернутись до територіального центру комплектування і передати засвідчену копію довідки про відстрочку — бо саме в ТЦК вносять дані до системи "Оберіг".