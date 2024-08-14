Система Оберіг - внесение данных в Оберіг - как проверить наличие военно-учетных данных

Как проверить внесение данных в систему "Оберіг" — инструкция
Отсрочка от мобилизации должна быть отображена в системе "Оберіг". Если мобильное приложение "Резерв+" не показывает отсрочку, то военнообязанный может самостоятельно прийти в ТЦК и предоставить им копию справки об отсрочке.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Отсрочка в системе "Оберіг"
Несмотря на продолжение общей мобилизации, часть военнообязанных граждан имеет право на оформление отсрочки от призыва по разным причинам.
Оформленная отсрочка должна появиться в личном профиле военнообязанного в системе "Оберіг".
Если отсрочку не подтянуло
Проверить корректное оформление отсрочки можно через мобильное приложение "Резерв+".
"Если в "Резерв+" не отражена отсрочка, нужно обращаться с запросом в ТЦК", — пояснил Юрий Айвазян.
Кроме того, подтвердил адвокат, военнообязанный может самостоятельно обратиться в территориальный центр комплектования и передать заверенную копию справки об отсрочке — именно в ТЦК вносят данные в систему "Оберіг".
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