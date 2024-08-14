Система Оберіг - внесение данных в Оберіг - как проверить наличие военно-учетных данных

Мобильное приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Отсрочка от мобилизации должна быть отображена в системе "Оберіг". Если мобильное приложение "Резерв+" не показывает отсрочку, то военнообязанный может самостоятельно прийти в ТЦК и предоставить им копию справки об отсрочке.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Отсрочка в системе "Оберіг"

Несмотря на продолжение общей мобилизации, часть военнообязанных граждан имеет право на оформление отсрочки от призыва по разным причинам.

Оформленная отсрочка должна появиться в личном профиле военнообязанного в системе "Оберіг".

Если отсрочку не подтянуло

Проверить корректное оформление отсрочки можно через мобильное приложение "Резерв+".

"Если в "Резерв+" не отражена отсрочка, нужно обращаться с запросом в ТЦК", — пояснил Юрий Айвазян.

Кроме того, подтвердил адвокат, военнообязанный может самостоятельно обратиться в территориальный центр комплектования и передать заверенную копию справки об отсрочке — именно в ТЦК вносят данные в систему "Оберіг".