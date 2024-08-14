Приписне посвідчення - як отримати приписне за кордоном

Призовники із приписними посвідченнями. Фото: denisenkoyuriy.blogspot.com

Перший військово-обліковий документ, приписне посвідчення, можна отримати тільки на території України. За кордоном отримання приписного не є можливим, бо для оформлення приписного посвідчення потрібно пройти військово-лікарську комісію.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Читайте також:

Перший військовий документ

Першим військово-обліковим документом громадянина України є приписне посвідчення, яке засвідчує, що ця особа приписана до відповідного територіального центру комплектування.

Приписне посвідчення видається громадянину України після досягнення ним 17-річного віку.

Чи можна отримати приписне в еміграції

Втім, частина українських підлітків після початку повномасштабної війни виїхала з батьками за кордон. Відповідаючи на питання батьків такого громадянина, юристи пояснили, що отримати приписне посвідчення за межами України — неможливо.

"Отримання приписного можливе тільки при особистому зверненні до ТЦК", — йдеться у відповіді правників.

Причиною такого обмеження є необхідність для військовозобов’язаного громадянина пройти військово-лікарську комісію для визначення його придатності до військової служби.