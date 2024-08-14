Приписне посвідчення - як отримати приписне за кордоном

Отримання приписного за кордоном — наскільки це реально
Перший військово-обліковий документ, приписне посвідчення, можна отримати тільки на території України. За кордоном отримання приписного не є можливим, бо для оформлення приписного посвідчення потрібно пройти військово-лікарську комісію.
Про це написали на порталі "Юристи.UA".
Перший військовий документ
Першим військово-обліковим документом громадянина України є приписне посвідчення, яке засвідчує, що ця особа приписана до відповідного територіального центру комплектування.
Приписне посвідчення видається громадянину України після досягнення ним 17-річного віку.
Чи можна отримати приписне в еміграції
Втім, частина українських підлітків після початку повномасштабної війни виїхала з батьками за кордон. Відповідаючи на питання батьків такого громадянина, юристи пояснили, що отримати приписне посвідчення за межами України — неможливо.
"Отримання приписного можливе тільки при особистому зверненні до ТЦК", — йдеться у відповіді правників.
Причиною такого обмеження є необхідність для військовозобов’язаного громадянина пройти військово-лікарську комісію для визначення його придатності до військової служби.
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