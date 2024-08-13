Рапорти в Армія+ — юрист пояснив, які документи не варто подавати онлайн

Військовий читає повідомлення у телефоні. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

З 8 серпня 2024 року в Україні працює новий застосунок, який було створено спеціально для військовослужбовців, Армія+. У додатку міститься посвідчення військового. А ще з'явилася можливість подавати рапорти в електронному форматі. Проте все ж є нюанси, які треба враховувати захисникам.

Читайте також:

Про них розповів військовий юрист Тарас Боровський в ефірі Ранок.LIVE. Він пояснив, які документи не варто подавати онлайн.

Так, за словами правознавця, деякі особливо важливі рапорти варто подавати саме у паперовому вигляді. Мова йде про такі три види документів:

заява про відпустку;

рапорт про виплату коштів;

про виконання бойових розпоряджень та наказів.

Тарас Боровський рекомендує подавати ці документи у двох примірниках, заради своєї юридичної безпеки. Щоб на копії отримати відмітку про отримання. Тоді як в електронному форматі буде значно важче довести, що людина все ж надіслала свій документ.

"В разі, якщо хтось скаже, що ви чогось не подали, то довести, що ви все ж таки подали, буде достатньо не просто. Тому я до всіх цих електронних додатків ставлюся скептично. Я більш звично ортодоксально довіряю паперовим документам", — сказав Тарас Боровський.

Інші, менш важливі документи, яких, як зазначає юрист, доволі багато, можна подавати в електронному форматі.

Раніше ми писали, як правильно подавати рапорт та хто його розглядає.

Нагадаємо, ми повідомляли, якими послугами можна скористатися у застосунку Армія+.

Також ми інформували, як військовому перевестись з однієї військової частини до іншої.