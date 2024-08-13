Рапорты в Армия+ — юрист объяснил, какие документы не следует подавать онлайн

Военный читает сообщение в телефоне. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

С 8 августа 2024 года в Украине работает новое приложение, созданное специально для военнослужащих, Армия+. В нем содержится удостоверение военного. А еще появилась возможность представлять рапорты в электронном формате. Однако все же есть нюансы, которые следует учитывать защитникам.

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О них рассказал военный юрист Тарас Боровский в эфире Ранок.LIVE. Он объяснил, какие документы не следует подавать онлайн.

Так, по словам правоведа, некоторые особо важные рапорты следует подавать именно в бумажном виде. Речь идет о следующих трех видах документов:

заявление об отпуске;

рапорт о выплате средств;

о выполнении боевых предписаний и приказов.

Тарас Боровский рекомендует подавать эти документы в двух экземплярах ради своей юридической безопасности. Чтобы на копии получить отметку о получении. В то время как в электронном формате будет значительно труднее доказать, что человек все же направил свой документ.

"В случае, если кто-то скажет, что вы чего-то не подали, то доказать, что вы все-таки подали, будет достаточно не просто. Поэтому я ко всем этим электронным приложениям отношусь скептически. Я более привычно ортодоксально доверяю бумажным документам", — сказал Тарас Боровский.

Другие менее важные документы, которых, как отмечает юрист, достаточно много, можно подавать в электронном формате.

Раньше мы писали, как правильно подавать рапорт и кто его рассматривает.

Напомним, мы сообщали, какими услугами можно воспользоваться в приложении Армия+.

Также мы информировали, как военному перевестись из одной воинской части в другую.