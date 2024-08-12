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Який мінімальний призовний вік в Україні — роз’яснення

12 серпня 2024 13:23
Артем Кругленко - Редактор
Мобілізація в Україні — який мінімальний призовний вік
Мобілізація в Україні. Фото: Генштаб ЗСУ
Артем Кругленко - Редактор

З моменту ухвалення нового закону України про мобілізацію загальна мобілізація в Україні відбувається для чоловіків від 25 років. Утім, є певні винятки.

З якого віку відбувається мобілізація в Україні 2024 року, розбиралися журналісти ТСН.ua.

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В Україні подовжено воєнний стан та загальну мобілізацію до 9 листопада 2024 року. Під час воєнного стану, відповідно до закону України, військовозобов’язані чоловіки можуть бути мобілізовані для захисту країни.

18 травня 2024 року набув чинності закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку".

Документ передбачає багато змін, зокрема й зниження призовного віку. Так 2024 року в Україні призовний вік знизився із 27 до 25 років.

Юристи Безоплатної правничої допомоги розповіли у коментарі Фактам ICTV, з якого віку можуть мобілізувати в Україні 2024 року.

За словами юристів, від моменту ухвалення нового закону України про мобілізацію загальна мобілізація в Україні відбувається для чоловіків з 25 років.

У Міністерстві оборони України пояснили, що ще передбачає новий закон про мобілізацію та військову підготовку:

  • мобілізація відбуватиметься від 25 до 60 років;
  • від 2025 року у вищих навчальних закладах запроваджується базова військова підготовка;
  • від проходження базової військової підготовки в університетах звільняються деякі категорії громадян;
  • замість строкової запроваджується базова військова служба на термін 5 місяців у мирний час і 3 місяці у воєнний;
  • громадяни з 18 років можуть обрати час проходження базової військової служби;
  • громадяни з 18 років, незалежно від проходження базової військової підготовки чи служби, отримають відстрочку до досягнення мобілізаційного віку.

Чи можуть в Україні мобілізувати чоловіків до 25 років

Чоловіки до 25 років, які не служили в армії та не мають військового досвіду, вважаються призовниками, а не військовозобов'язаними. Оскільки під час воєнного стану набору на строкову службу не було, їх не мобілізували.

Зараз можуть мобілізувати чоловіків, які досягли 25 років. Але це зовсім не означає, що чоловіка, молодшого за 25 років, не можуть забрати на війну. Є певні винятки.

"Все залежить від статусу чоловіка. Якщо йому не виповнилося 25 років, він ніколи не служив в армії, наразі має лише статус призовника, то його можуть мобілізувати лише за власною згодою", — пояснюють юристи Безоплатної правничої допомоги.

Тобто примусово таких чоловіків мобілізувати не можуть.

Кого можуть мобілізувати до 25 років

Якщо чоловік має статус військовозобов’язаного, але не досяг віку 25 років, його дійсно можуть мобілізувати. Різниця між призовниками та військовозобов’язаними суттєва.

Призовник — це людина, яка наразі приписана до певної призовної дільниці, її можуть направити на строкову службу, якщо вона її не проходила.

Військовозобов’язаний — це людина, яка стоїть на військовому обліку.

У призовників немає військового квитка, а є лише документ про приписку до призовної дільниці. У військовозобов’язаного чоловіка є військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.

Якщо чоловік служив в армії, але йому не виповнилося 25 років, то його можуть призвати, адже його статус змінився з призовника на військовозобов’язаного.

У пункті 2 частини 1 статті 37 Закону України про військовий облік зазначені й винятки, за якими чоловіки можуть бути мобілізовані навіть до досягнення 25 років. Це особи, які мають досвід військової або альтернативної служби.

Яких чоловіків можуть мобілізувати до 25 років:

  • чоловіків, які побували в армії, пройшли строкову службу;
  • осіб, які пройшли альтернативну, тобто невійськову службу;
  • звільнених поліціянтів, осіб рядового складу МВС, Держмитслужби.

Також можуть мобілізувати випускників військової кафедри закладів вищої освіти, адже вони мають військовий вишкіл та офіцерське звання.

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