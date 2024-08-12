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Какой минимальный призывной возраст в Украине — разъяснение

12 августа 2024 13:23
Артем Кругленко - Редактор
Мобилизация в Украине — какой минимальный призывной возраст
Мобилизация в Украине. Фото: Генштаб ВСУ
Артем Кругленко - Редактор

С момента принятия нового закона Украины о мобилизации всеобщая мобилизация в Украине происходит для мужчин от 25 лет. Впрочем, есть некоторые исключения.

С какого возраста происходит мобилизация в Украине в 2024 году, разбирались журналисты ТСН.ua.

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С какого возраста происходит мобилизация в Украине

В Украине продлено военное положение и общая мобилизация до 9 ноября 2024 года. Во время военного положения, согласно закону Украины, военнообязанные мужчины могут быть мобилизованы для защиты страны.

18 мая 2024 года вступил в силу закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета".

Документ предусматривает много изменений, в том числе снижение призывного возраста. Так, в 2024 году в Украине призывной возраст снизился с 27 до 25 лет.

Юристы Бесплатной юридической помощи рассказали в комментарии Фактам ICTV, с какого возраста могут мобилизовать в Украине в 2024 году.

По словам юристов, с момента принятия нового закона Украины о мобилизации всеобщая мобилизация в Украине проходит для мужчин с 25 лет.

В Министерстве обороны Украины пояснили, что еще предусматривает новый закон о мобилизации и военной подготовке:

  • мобилизация будет проходить от 25 до 60 лет;
  • с 2025 года в высших учебных заведениях вводится базовая военная подготовка;
  • от прохождения базовой военной подготовки в университетах освобождаются некоторые категории граждан;
  • вместо срочной вводится базовая военная служба сроком на 5 месяцев в мирное время и 3 месяца в военное;
  • граждане с 18 лет могут выбрать время прохождения базовой военной службы;
  • граждане с 18 лет независимо от прохождения базовой военной подготовки или службы получат отсрочку до достижения мобилизационного возраста.

Могут ли в Украине мобилизовать мужчин до 25 лет

Мужчины до 25 лет, не служившие в армии и не имеющие военного опыта, считаются призывниками, а не военнообязанными. Поскольку во время военного положения набора на срочную службу не было, их не мобилизовали.

Сейчас могут мобилизовать мужчин, достигших 25 лет. Но это вовсе не означает, что мужчин младше 25 лет не могут забрать на войну. Есть определенные исключения.

"Все зависит от статуса мужчины. Если ему не исполнилось 25 лет, он никогда не служил в армии, сейчас имеет только статус призывника, то его могут мобилизовать только по собственному согласию", — объясняют юристы Бесплатной юридической помощи.

То есть принудительно таких мужчин мобилизовать не могут.

Кого могут мобилизовать до 25 лет

Если мужчина имеет статус военнообязанного, но не достиг 25 лет, его действительно могут мобилизовать. Разница между призывниками и военнообязанными существенная.

Призывник — это человек, который приписан к определенному призывному участку, его могут направить на срочную службу, если он ее не проходил.

Военнообязанный — это человек, стоящий на военном учете.

У призывников нет военного билета, а есть только документ о приписке к призывному участку. У военнообязанного мужчины есть военный билет или временное удостоверение военнообязанного.

Если мужчина служил в армии, но ему не исполнилось 25 лет, то его могут призвать, ведь его статус изменился с призывника на военнообязанного.

В пункте 2 части 1 статьи 37 Закона о военном учете указаны и исключения, по которым мужчины могут быть мобилизованы даже до достижения 25 лет. Это лица, имеющие опыт военной или альтернативной службы.

Каких мужчин могут мобилизовать до 25 лет:

  • мужчин, побывавших в армии, прошедших срочную службу;
  • лиц, прошедших альтернативную, то есть невоенную службу;
  • уволенных полицейских, лиц рядового состава МВД, Гостаможслужбы.

Также могут мобилизовать выпускников военной кафедры заведений высшего образования, ведь они имеют военное обучение и офицерское звание.

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