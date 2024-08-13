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Коли педагог із статусом "обмежено придатний" має пройти ВЛК

13 серпня 2024 02:17
Максим Смолов - Редактор
Максим Смолов
Редактор
Обмежено придатний педагог - чи треба йому проходити ВЛК
Військовозобов’язані на військово-лікарській комісії. Фото: dialog.ua
Максим Смолов - Редактор
Максим Смолов
Редактор

Відстрочка від мобілізації для учителів та інших працівників освітніх закладів відбувається без проходження військово-лікарської комісії. Але якщо педагог раніше мав статус "обмежено придатний", його все ж пошлють на ВЛК, а потім вже оформлять відстрочку.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Відстрочка без проходження ВЛК

Учителі, викладачі та інші представники науково-педагогічної сфери мають право на відстрочку від мобілізації, за умови, що вони працюють щонайменше на 0,75 ставки педагогічного навантаження.

При цьому такого військовозобов’язаного громадянина не можуть відправити на військово-лікарську комісію, бо відстрочка для працівників закладів освіти оформлюється без урахування їхньої придатності до військової служби.

Коли педагог все ж має пройти комісію

Втім, є один випадок, коли педагог має пройти військово-лікарською комісією.

Це можливо тоді, коли такий громадянин мав уже скасований новим законом про мобілізацію статус "обмежено придатний".

"Скоріш за все, вас спочатку направлять на переогляд ВЛК, а вже потім будуть реєструвати заяву на відстрочку", — пояснив Юрій Айвазян такому військовозобов’язаному громадянину.

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