Військово-облікова спеціальність - дефіцитна ВОС - вплив на бронювання

Дефіцитна ВОС — чи існує можливість анулювати бронювання
Військовозобов’язані громадяни із дефіцитними військово-обліковими спеціальностями мобілізуються першочергово. Але у випадку бронювання таких громадян на критично важливими підприємствах навіть наявність дефіцитної ВОС не заважає уникнути мобілізації.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Дефіцитні військово-облікові спеціальності
В Україні триває загальна мобілізація військовозобов’язаних громадян в умовах повномасштабної російсько-української війни.
Під час процесу мобілізації важливою є військово-облікова спеціальність (ВОС) громадянина. Деякі ВОС вважаються дефіцитними — і тому осіб із такими військово-обліковими спеціальностями мобілізують особливо активно.
Коли не мобілізують навіть із дефіцитними ВОС
Втім, існують випадки, коли навіть за наявності дефіцитної військово-облікової спеціальності громадянина не можуть мобілізувати.
Це можливо у ситуації, коли військовозобов’язаний громадянин заброньований згідно із Постановою КМУ №76 "Деякі питання реалізації положень Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".
"Військовозобов’язані, зазначені у пункті 1 цього Порядку, підлягають бронюванню незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності", — пояснив Юрій Айвазян.
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