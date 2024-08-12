Військово-облікова спеціальність - дефіцитна ВОС - вплив на бронювання

Внесення у військовий квиток військово-облікової спеціальності. Фото: dpsu.gov.ua

Військовозобов’язані громадяни із дефіцитними військово-обліковими спеціальностями мобілізуються першочергово. Але у випадку бронювання таких громадян на критично важливими підприємствах навіть наявність дефіцитної ВОС не заважає уникнути мобілізації.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Дефіцитні військово-облікові спеціальності

В Україні триває загальна мобілізація військовозобов’язаних громадян в умовах повномасштабної російсько-української війни.

Під час процесу мобілізації важливою є військово-облікова спеціальність (ВОС) громадянина. Деякі ВОС вважаються дефіцитними — і тому осіб із такими військово-обліковими спеціальностями мобілізують особливо активно.

Коли не мобілізують навіть із дефіцитними ВОС

Втім, існують випадки, коли навіть за наявності дефіцитної військово-облікової спеціальності громадянина не можуть мобілізувати.

Це можливо у ситуації, коли військовозобов’язаний громадянин заброньований згідно із Постановою КМУ №76 "Деякі питання реалізації положень Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

"Військовозобов’язані, зазначені у пункті 1 цього Порядку, підлягають бронюванню незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності", — пояснив Юрій Айвазян.