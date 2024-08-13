Ограниченно подходящий педагог - нужно ли ему проходить ВВК

Военнообязанные на военно-врачебной комиссии. Фото: dialog.ua

Отсрочка от мобилизации для учителей и других работников образовательных учреждений происходит без прохождения военно-врачебной комиссии. Но если педагог раньше имел статус "ограниченно годный", его все-таки пошлют на ВВК, а потом уже оформят отсрочку.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Отсрочка без прохождения ВВК

Учителя, преподаватели и другие представители научно-педагогической сферы имеют право на отсрочку от мобилизации при условии, что они работают по меньшей мере на 0,75 ставки педагогической нагрузки.

При этом такого военнообязанного гражданина не могут отправить на военно-врачебную комиссию, поскольку отсрочка для работников учебных заведений оформляется без учета их пригодности к военной службе.

Когда педагог все же должен пройти комиссию

Впрочем, есть один случай, когда педагог должен пройти военно-врачебную комиссию.

Это возможно тогда, когда такой гражданин уже был отменен новым законом о мобилизации статус "ограниченно годный".

"Скорее всего, вас сначала направят на пересмотр ВВК, а уже потом будут регистрировать заявление на отсрочку", — объяснил Юрий Айвазян такому военнообязанному гражданину.