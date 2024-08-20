ВЛК для людей з інвалідністю - можливість військово-лікарської комісії для інвалідів

Людина з інвалідністю. Фото: "Цензор.нет"

У випадку втрати військового квитка в окупації ТЦК не має права направляти на військово-лікарську комісію такого громадянина, якщо він має певний ступінь інвалідності, отриманий до 24 лютого 2022 року. Громадянин має право подати скаргу і надіслати до ТЦК запит.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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Із окупації — без військового квитка

Частина українських громадян, місця проживання яких були окуповані, втратила свої документи, зокрема, і військові квитки.

До юристів звернувся син 58-річного військовозобов’язаного громадянина з третім ступенем інвалідності, заявивши, що ТЦК відмовляється видати його батьку військовий квиток без проходження ВЛК.

"Чи є протиправними дії ТЦК щодо невидачі квитка, і якщо так — то куди скаржитись, щоб змінити ситуацію?" — поцікавився громадянин.

Чи законними є дії ТЦК

Юристи пояснили, такі дії територіального центру комплектування є незаконними.

"ТЦК не мають право вимагати проходження ВЛК, якщо Ваш батько отримав інвалідність до 24.02.2022", — підкреслив адвокат Олександр Прокопець.

Крім того, зазначили правники, у такій ситуації громадянин має право подати скаргу до обласного ТЦК чи Міністерства оборони.

Прокопець додав: "Можна направити адвокатський запит, на який ТЦК зобов'язані надати відповідь, яка буде певним чином прикриттям, якщо Вашого батька зупинить патруль".