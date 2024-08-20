Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Демобілізація arrow Людина з інвалідністю — коли ТЦК не має права відправляти таких на ВЛК arrow

Людина з інвалідністю — коли ТЦК не має права відправляти таких на ВЛК

20 серпня 2024 21:35
Максим Смолов - Редактор
Максим Смолов
Редактор
ВЛК для людей з інвалідністю - можливість військово-лікарської комісії для інвалідів
Людина з інвалідністю. Фото: "Цензор.нет"
Максим Смолов - Редактор
Максим Смолов
Редактор

У випадку втрати військового квитка в окупації ТЦК не має права направляти на військово-лікарську комісію такого громадянина, якщо він має певний ступінь інвалідності, отриманий до 24 лютого 2022 року. Громадянин має право подати скаргу і надіслати до ТЦК запит.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Читайте також:

Із окупації — без військового квитка

Частина українських громадян, місця проживання яких були окуповані, втратила свої документи, зокрема, і військові квитки.

До юристів звернувся син 58-річного військовозобов’язаного громадянина з третім ступенем інвалідності, заявивши, що ТЦК відмовляється видати його батьку військовий квиток без проходження ВЛК.

"Чи є протиправними дії ТЦК щодо невидачі квитка, і якщо так — то куди скаржитись, щоб змінити ситуацію?" — поцікавився громадянин.

Чи законними є дії ТЦК

Юристи пояснили, такі дії територіального центру комплектування є незаконними.

"ТЦК не мають право вимагати проходження ВЛК, якщо Ваш батько отримав інвалідність до 24.02.2022", — підкреслив адвокат Олександр Прокопець.

Крім того, зазначили правники, у такій ситуації громадянин має право подати скаргу до обласного ТЦК чи Міністерства оборони.

Прокопець додав: "Можна направити адвокатський запит, на який ТЦК зобов'язані надати відповідь, яка буде певним чином прикриттям, якщо Вашого батька зупинить патруль".

Також важливі новини дня по темі:

мобілізація військовий квиток ВЛК ТЦК та СП особа з інвалідністю

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

22:15 Висновок ВЛК можуть ухвалювати без медичного огляду — рішення Кабміну

22:03 Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

Text

21:51 Нардеп Дунда заявив, що США ведуть перемовини з РФ за спиною в України

21:44 Світло буде обмежене — як діятимуть графіки відключень на Одещині завтра

21:35 Людина з інвалідністю — коли ТЦК не має права відправляти таких на ВЛК

Лікарі "Охматдиту" розповіли про специфіку роботи після ракетної атаки - 80x80

Лікарі "Охматдиту" розповіли про специфіку роботи після ракетної атаки

21:31 У Херсоні знову пролунали потужні вибухи

21:30 Відстрочка через шлюб з іноземкою — адвокат розкрив нюанси

21:29 Судаков підтвердив, що хоче піти з Шахтаря

21:13 Інсценував пограбування своєї квартири — як суд покарав чоловіка

20:59 У лікарні померла дитина внаслідок російського удару по кафе на Запоріжжі

22:15 Висновок ВЛК можуть ухвалювати без медичного огляду — рішення Кабміну

22:03 Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

21:44 Світло буде обмежене — як діятимуть графіки відключень на Одещині завтра

21:35 Людина з інвалідністю — коли ТЦК не має права відправляти таких на ВЛК

21:31 У Херсоні знову пролунали потужні вибухи

Лікарі "Охматдиту" розповіли про специфіку роботи після ракетної атаки - 80x80

Лікарі "Охматдиту" розповіли про специфіку роботи після ракетної атаки

21:30 Відстрочка через шлюб з іноземкою — адвокат розкрив нюанси

21:29 Судаков підтвердив, що хоче піти з Шахтаря

21:13 Інсценував пограбування своєї квартири — як суд покарав чоловіка

20:59 У лікарні померла дитина внаслідок російського удару по кафе на Запоріжжі

20:54 Київ буде без світла вісім годин — в Укренерго попередили про обмеження завтра

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці серпня

18 серпня 2024
Ексклюзив

06:24 Складних пацієнтів та операцій не поменшало, — як працює Охматдит після ракетного удару

Ексклюзив

06:17 Кавуновий бум — як фермер із Херсона вирощує кавуни на Львівщині

16 серпня 2024
Ексклюзив

18:41 Війна війною, а Коблево відвідати треба — умови та ціни на відпочинок

16:48 Новий скандал в Одесі через російську музику — що слухають під час війни

15 серпня 2024

18:47 Літо добігає кінця — як змінилися ціни в Одесі на відпочинок біля басейну

15:19 Наступ на Курськ — як його оцінюють в Одесі і на що чекають

14 серпня 2024

06:40 В Україні дорожчає золото — ціни за 1 г дорогоцінного металу у серпні

13 серпня 2024
Ексклюзив

06:47 Одна людина померла, ще троє в реанімації — на Львівщині вирує новий штам коронавірусу FLIRT

06:40 Ціни за 1 кг латуні у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

Text

21:51 Нардеп Дунда заявив, що США ведуть перемовини з РФ за спиною в України

Text

20:08 Гончаренко заявив, що закон про заборону російської церкви не про релігію, а про нацбезпеку

Text

19:21 Гончаренко відповів, з ким хоче вести перемовини Путін

Text

17:50 Небезпека у Тернополі та підготовка котла для окупантів на Курщині — ефір Вечір.LIVE

Text

15:45 Скільки коштує Україні один мобілізований громадянин на рік — названо цифри

Лікарі "Охматдиту" розповіли про специфіку роботи після ракетної атаки - 80x80

Лікарі "Охматдиту" розповіли про специфіку роботи після ракетної атаки

Text

13:08 Екологи попередили про небезпечні наслідки масштабної пожежі в Тернополі

Text

13:00 Негайна поїздка Зеленського до Дніпра та дивний наказ Путіна — ефір День.LIVE

Text

12:13 Нардеп Фріс прокоментував суперечки стосовно заборони УПЦ МП в Україні

Text

08:00 Повернення блекаутів по Україні та новий порядок відстрочки від мобілізації — ефір Ранок.LIVE

19 серпня 2024
Text

23:47 Президент УСПП Кінах заявив, що корупція в умовах війни має розглядатися як мародерство

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

16 серпня 2024

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження

9 серпня 2024

11:52 Їхала до України із 40 тисячами доларів — на кордоні з Одещиною затримали громадянку Молдови

8 серпня 2024

06:45 Смачний угорський паштет із трьох простих інгредієнтів — готується до сніданку за п'ять хвилин