ВВК для людей с инвалидностью – возможность военно-врачебной комиссии для инвалидов

Человек с инвалидностью. Фото: "Цензор.нет"

В случае потери военного билета в оккупации ТЦК не имеет права направлять на военно-врачебную комиссию такого гражданина, если он имеет определенную степень инвалидности, полученную до 24 февраля 2022 года. Гражданин имеет право подать жалобу и направить в ТЦК запрос.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Читайте также:

Из оккупации — без военного билета

Часть украинских граждан, места жительства которых были оккупированы, потеряла свои документы, в том числе и военные билеты.

К юристам обратился сын 58-летнего военнообязанного гражданина с третьей степенью инвалидности, заявив, что ТЦК отказывается выдать его отцу военный билет без прохождения ВВК.

"Есть ли противоправные действия ТЦК относительно невыдачи билета, и если да — то куда жаловаться, чтобы изменить ситуацию?" — поинтересовался гражданин.

Законны ли действия ТЦК

Юристы пояснили, что такие действия территориального центра комплектования являются незаконными.

"ТЦК не вправе потребовать прохождения ВВК, если Ваш отец получил инвалидность до 24.02.2022", — подчеркнул адвокат Александр Прокопец.

Кроме того, отметили юристы, в такой ситуации гражданин имеет право подать жалобу в областной ТЦК или Министерство обороны.

Прокопец добавил: "Можно направить адвокатский запрос, на который ТЦК обязаны предоставить ответ, который будет определенным образом прикрытием, если Ваш отец остановит патруль" .