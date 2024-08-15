Мобилизация в Украине — в армию не будут брать людей, у кого погиб брат или сестра

Человек в ТЦК и СП. Иллюстративное фото: МОТЦК и СП

Министерство обороны поддержало законопроект 11391 об отсрочке от мобилизации для военнообязанных, чьи брат или сестра погибли на войне. Речь идет о полнородных и неполнородных родственниках.

Об этом сообщил народный депутат Александр Федиенко в четверг, 15 августа.

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Федиенко пояснил, что этот законопроект разработан с целью предоставления отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации военнообязанным чьи близкие родственники, в том числе родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра, погибли или пропали без вести при участии в боевых действиях, для предоставления отсрочки от призыва на военную службу при мобилизации.

Сравнительная таблица. Фото: t.me/fediienko_oleksandr

По его словам, Главное научно-экспертное управление аппарата Верховной Рады Украины предоставило соответствующие предложения.

"Учитывая приведенное выше, а также с целью более комплексного решения поднятой в законопроекте проблемы рекомендуем рассмотреть возможность внесения соответствующих изменений также и в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе", — отметили в ведомстве.

В то же время в Минобороны отметили, что по результатам рассмотрения законопроект поддерживается.