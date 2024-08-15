Мобилизация в Украине — в армию не будут брать людей, у кого погиб брат или сестра

Минобороны поддержало законопроект об отсрочке от мобилизации для еще одной категории людей
Министерство обороны поддержало законопроект 11391 об отсрочке от мобилизации для военнообязанных, чьи брат или сестра погибли на войне. Речь идет о полнородных и неполнородных родственниках.
Об этом сообщил народный депутат Александр Федиенко в четверг, 15 августа.
Отсрочка от мобилизации для тех, у кого погиб брат или сестра
Федиенко пояснил, что этот законопроект разработан с целью предоставления отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации военнообязанным чьи близкие родственники, в том числе родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра, погибли или пропали без вести при участии в боевых действиях, для предоставления отсрочки от призыва на военную службу при мобилизации.
По его словам, Главное научно-экспертное управление аппарата Верховной Рады Украины предоставило соответствующие предложения.
"Учитывая приведенное выше, а также с целью более комплексного решения поднятой в законопроекте проблемы рекомендуем рассмотреть возможность внесения соответствующих изменений также и в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе", — отметили в ведомстве.
В то же время в Минобороны отметили, что по результатам рассмотрения законопроект поддерживается.
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