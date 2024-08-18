Мобілізація обмежено придатних — Стефанчук пояснив, чи підуть вони на війну

Мобілізація обмежено придатних — Стефанчук заінтригував новими змінами у законах
Уряд готує низку законопроєктів, для уникнення потенційної мобілізації обмежено придатними українцями. В основному ці зміни будуть стосуватися українців віком 18-25 років.
Про це заявив спікер Верховної ради України Руслан Стефанчук в інтерв'ю телеканалу "Ми-Україна".
Мобілізація обмежено придатних
"Наразі випускники військових кафедр та демобілізовані строковики також підпадають під мобілізацію. І я знаю, що готується низка законопроєктів, щоб навести справедливість і в цьому питанні", — сказав спікер.
Стефанчук зауважив, що 25-річні українці повинні мати убезпечення. Але в цьому є нюанс.
"Якщо цей вік буде знижено — будемо убезпечувати українців того віку. Повторюсь, що зараз ці законопроєкти є у парламенті, і я сподіваюсь ми розберемось з цим питанням", — каже політик.
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