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Мобілізація обмежено придатних — Стефанчук заінтригував новими змінами у законах

18 серпня 2024 12:25
Максим Смолов - Редактор
Максим Смолов
Редактор
Мобілізація обмежено придатних — Стефанчук пояснив, чи підуть вони на війну
Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Фото: скриншот
Максим Смолов - Редактор
Максим Смолов
Редактор

Уряд готує низку законопроєктів, для уникнення потенційної мобілізації обмежено придатними українцями. В основному ці зміни будуть стосуватися українців віком 18-25 років. 

Про це заявив спікер Верховної ради України Руслан Стефанчук в інтерв'ю телеканалу "Ми-Україна". 

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Мобілізація обмежено придатних

"Наразі випускники військових кафедр та демобілізовані строковики також підпадають під мобілізацію. І я знаю, що готується низка законопроєктів, щоб навести справедливість і в цьому питанні", — сказав спікер.

Стефанчук зауважив, що 25-річні українці повинні мати убезпечення. Але в цьому є нюанс.

"Якщо цей вік буде знижено — будемо убезпечувати українців того віку. Повторюсь, що зараз ці законопроєкти є у парламенті, і я сподіваюсь ми розберемось з цим питанням", — каже політик. 

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Верховна Рада Руслан Стефанчук Україна мобілізація законопроєкт демобілізація строковики військова кафедра

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