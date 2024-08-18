Мобилизация ограниченно пригодных — Стефанчук объяснил, пойдут ли они на войну

Мобилизация ограниченно годных — Стефанчук заинтриговал новыми изменениями в законах
Правительство готовит ряд законопроектов, во избежание потенциальной мобилизации ограничено пригодными украинцами. В основном, эти изменения будут касаться украинцев в возрасте 18-25 лет.
Об этом заявил спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в интервью телеканалу "Ми-Україна".
Мобилизация ограниченно пригодных
"В настоящее время выпускники военных кафедр и демобилизованные срочники также подпадают под мобилизацию. И я знаю, что готовится ряд законопроектов, чтобы привести справедливость и в этом вопросе", — сказал спикер.
Стефанчук отметил, что 25-летние украинцы должны иметь безопасность. Но в этом есть аспект.
"Если этот возраст будет снижен — будем охранять украинцев того возраста. Повторюсь, что сейчас эти законопроекты есть в парламенте, и я надеюсь, мы разберемся с этим вопросом", — говорит политик.
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