Мобилизация ограниченно пригодных — Стефанчук объяснил, пойдут ли они на войну

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. Фото: скриншот

Правительство готовит ряд законопроектов, во избежание потенциальной мобилизации ограничено пригодными украинцами. В основном, эти изменения будут касаться украинцев в возрасте 18-25 лет.

Об этом заявил спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в интервью телеканалу "Ми-Україна".

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"В настоящее время выпускники военных кафедр и демобилизованные срочники также подпадают под мобилизацию. И я знаю, что готовится ряд законопроектов, чтобы привести справедливость и в этом вопросе", — сказал спикер.

Стефанчук отметил, что 25-летние украинцы должны иметь безопасность. Но в этом есть аспект.

"Если этот возраст будет снижен — будем охранять украинцев того возраста. Повторюсь, что сейчас эти законопроекты есть в парламенте, и я надеюсь, мы разберемся с этим вопросом", — говорит политик.