Мобілізація в Україні — яким має бути призовний вік

Нардеп Роман Костенко. Фото: NPR

Народний депутат Роман Костенко заявив, що призовний вік в Україні має бути від 20 до 50 років. За його словами, це необхідно, щоб нормально забезпечувати бойові частини.

Про це Роман Костенко розповів в інтерв'ю УП.

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Призовний вік в Україні

"Я сам в армії з 17 років і скажу так: ми не говоримо про 18, але я вважаю, що у нас має бути призовний вік від 20 років до 50. Всі, що далі, можуть мобілізуватися за власним бажанням, але не в бойові підрозділи", — заявив Костенко.

Він додав, що такий діапазон має бути, якщо Україна хоче нормально забезпечувати бойові частини та залучати здорових людей до армії.

Також депутат зауважив, що деякі західні журналісти здивовані тим, що Україна має проблеми на фронті та з мобілізацією, але найактивніші громадяни не залучені до війська.

Крім того, Костенко вважає, що потрібно звертати увагу на якість особового складу, а не просто гнатися за цифрами.

"Часто в нас буває таке, що ТЦК женуться за цифрами: тобі сказали 10 має бути в день, ти пішов, наловив і відправив їх у навчальний центр. А в результаті — той наркоман, той хворий, в того якісь інші проблеми. Ці люди приходять у навчальний центр, а потім приїжджають люди з військових частин і просто їх не беруть. І вони сидять у цих навчальних центрах, отримують заробітну плату, а звільнити їх не можна. Оце питання проблемне, що, женучись за показниками, набирають неякісний особовий склад. А потім у нас наче армія збільшується, а якості особового складу немає", — пояснив нардеп.