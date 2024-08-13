Мобилизация в Украине — каким должен быть призывный возраст

Нардеп Роман Костенко. Фото: NPR

Народный депутат Роман Костенко заявил, что призывной возраст в Украине должен быть от 20 до 50 лет. По его словам, это необходимо, чтобы нормально снабжать боевые части.

Об этом Роман Костенко рассказал в интервью УП.

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Призывной возраст в Украине

"Я сам в армии с 17 лет и скажу так: мы не говорим о 18, но я считаю, что у нас должен быть призывной возраст от 20 лет до 50. Все, что дальше, могут мобилизоваться по собственному желанию, но не в боевые подразделения", — заявил Костенко.

Он добавил, что такой диапазон должен быть, если Украина хочет нормально снабжать боевые части и привлекать здоровых людей в армию.

Также депутат отметил, что некоторые западные журналисты удивлены тем, что у Украины проблемы на фронте и с мобилизацией, но самые активные граждане не вовлечены в армию.

Кроме того, Костенко считает, что следует обращать внимание на качество личного состава, а не просто гнаться за цифрами.

"Часто у нас бывает такое, что ТЦК гонятся за цифрами: тебе сказали 10 должно быть в день, ты пошел, наловил и отправил их в учебный центр. А в результате — тот наркоман, тот больной, у того какие-то другие проблемы. Эти люди приходят в учебный центр, а потом приезжают люди из воинских частей и просто их не берут. И они сидят в этих учебных центрах, получают заработную плату, а уволить их нельзя. А потом у нас армия увеличивается, а качества личного состава нет", — пояснил нардеп.