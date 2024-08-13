Бронювання працівника - бронювання і право на відстрочку - чи можливо це

Оформлення документів на відстрочку у ТЦК. Фото: facebook.com/Vinnica.omvk

Військовозобов’язаний громадянин може не поспішати використовувати своє право на відстрочку від мобілізації у одному випадку. Якщо його можуть забронювати на роботі, то відстрочку не треба оформлювати.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Частина українських військовозобов’язаних громадян має право на відстрочку від мобілізації в особливих умовах.

Для цього ці особи мають оформити відстрочку, відповідно до причин її набуття, у територіальних центрах комплектування.

Коли не варто поспішати з відстрочкою

Втім, зазначив Юрій Айвазян, ті громадяни, які можуть бути заброньовані від мобілізації на своєму робочому місці, можуть не поспішати

"Якщо Ви ще не реалізували перед бронюванням своє право на відстрочку на іншій підставі, то можете спокійно отримувати броню", — підкреслив юрист, відповідаючи одному із військовозобов’язаних.

Нагадаємо, що, згідно із чинним законодавством, бронювання від мобілізації надається власникам та членам наглядових рад підприємств, визнаних критично важливими для української економіки. А от засновників цих компаній бронювання не стосується.

Додамо, що роботодавець має право забронювати не більше ніж 50% військовозобов'язаних співробітників.