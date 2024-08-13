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Не использовал право на отсрочку — могут ли на работе забронировать

13 августа 2024 04:30
Максим Смолов - Редактор
Максим Смолов
Редактор
Бронирование работника – бронирование и право на отсрочку – возможно ли это
Оформление документов на отсрочку в ТЦК. Фото: facebook.com/Vinnica.omvk
Максим Смолов - Редактор
Максим Смолов
Редактор

Военнообязанный гражданин может не торопиться использовать свое право на отсрочку от мобилизации в одном случае. Если его могут забронировать на работе, отсрочку не нужно оформлять.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Часть украинских военнообязанных граждан имеет право на отсрочку от мобилизации в особых условиях.

Для этого эти лица должны оформить отсрочку в соответствии с причинами ее приобретения в территориальных центрах комплектования.

Когда не стоит торопиться с отсрочкой

Впрочем, отметил Юрий Айвазян, граждане, которые могут быть забронированы от мобилизации на своем рабочем месте, могут не спешить

"Если Вы еще не реализовали перед бронированием свое право на отсрочку на другом основании, то можете спокойно получать броню", — подчеркнул юрист, отвечая одному из военнообязанных.

Напомним, что согласно действующему законодательству, бронирование от мобилизации предоставляется владельцам и членам наблюдательных советов предприятий, признанных критически важными для украинской экономики. А вот учредителей этих компаний бронирование не касается.

Добавим, что работодатель имеет право забронировать не более 50% военнообязанных сотрудников.

критическая инфраструктура мобилизация бронирование отсрочка военнообязанные

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