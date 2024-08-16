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Неуплата штрафа ТЦК — могут ли отобрать недвижимость

16 августа 2024 22:37
Максим Смолов - Редактор
Максим Смолов
Редактор
Штраф за необновление данных – отчуждение недвижимости за нарушение правил военного учета
Выписывание штрафов нарушителям правил военного учета. Фото: vinnitsa.info
Максим Смолов - Редактор
Максим Смолов
Редактор

Если военнообязанный гражданин не будет платить штрафы ТЦК, то у него могут отобрать жилье. Но для этого сумма неуплаченных штрафов должна превышать 160 тыс. грн, а также это жилье не может быть единственным, имеющимся в собственности гражданина.

Об этом на портале b2bconsult написал адвокат Дмитрий Дончак.

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Штраф за необновленные данные

Дмитрий Дончак напомнил, что штраф за необновление военно-учетных данных составляет от 17 до 25 тысяч гривен.

"Но один только факт необновления данных еще не означает, что Вы должны оплатить штраф: для начала ТЦК должны вынести постановление о наложении штрафа, и при этом "уложиться" в трехмесячный срок с момента совершения правонарушения", — подчеркнул адвокат.

Так что, если до 17 октября не появится соответствующее постановление ТЦК, оштрафовать гражданина будет невозможно.

Могут отобрать квартиру

Дончак также прокомментировал возможность отобрать за долги недвижимость, принадлежащую гражданину, нарушившему условия военного учета.

"Теоретически это возможно, но на практике нужно выполнить очень много условий. Во-первых, ваш долг должен превышать 20 минимальных зарплат, что на сегодняшний день составляет 160 тыс. грн. Во-вторых, запрещено отчуждать единственное жилье должника", — отметил юрист.

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