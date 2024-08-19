Родичі загиблих військових - відстрочка для родини загиблих - хто втратив право на відстрочку

Похорон військовослужбовця. Фото: "АрміяInform"

Після змін у законодавстві 2024 року неповнорідні брати (сестри) загиблих на війні втратили право на відстрочку від мобілізації. Раніше вони могли розраховувати на відстрочку, а після 18 травня їх можуть мобілізувати на загальних підставах.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Відстрочка для родичів загиблих

Частина військовозобов’язаних громадян в нинішніх умовах воєнного стану має право на відстрочку від мобілізації.

Це стосується, зокрема, близьких родичів військовослужбовців, які загинули (або зникли безвісти) під час нинішньої війни чи в період антитерористичної операції на Донбасі 2014-2015 років.

Хто втратив право на відстрочку

Втім, зміни у законодавстві, які відбулися 2024 року, викреслили зі списку родичів загиблих, які мають право на відстрочку, одну категорію.

Це неповнорідні брати (сестри) військовослужбовців, які загинули чи зникли безвісти під час війни.

"Нещодавно пройшла інформація, що збираються внести зміни до статті 23 стосовно відстрочки та повернути норму про "неповнорідних", як це було до 18 травня", — підкреслив Юрій Айвазян.