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Одна категория родственников погибших потеряла право на отсрочку — о ком идет речь

19 августа 2024 22:38
Максим Смолов - Редактор
Максим Смолов
Редактор
Родственники погибших военных – отсрочка для семьи погибших – кто потерял право на отсрочку
Похороны военнослужащего. Фото: "АрміяInform"
Максим Смолов - Редактор
Максим Смолов
Редактор

После изменений в законодательстве 2024 года неполнородные братья (сестры) погибших на войне потеряли право на отсрочку от мобилизации. Раньше они могли рассчитывать на отсрочку, а после 18 мая их могут мобилизовать на общих основаниях.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Отсрочка для родственников погибших

Часть военнообязанных граждан в нынешних условиях военного положения имеет право на отсрочку от мобилизации.

Это касается, в частности, близких родственников военнослужащих, погибших (или пропавших без вести) во время нынешней войны или в период антитеррористической операции на Донбассе 2014-2015 годов.

Кто потерял право на отсрочку

Впрочем, произошедшие в 2024 году изменения в законодательстве вычеркнули из списка родственников погибших, имеющих право на отсрочку, одну категорию.

Это неполнородные братья (сестры) военнослужащих, погибших или пропавших без вести во время войны.

"Недавно прошла информация, что собираются внести изменения в статью 23 по отсрочке и вернуть норму о "неполнородных", как это было до 18 мая", — подчеркнул Юрий Айвазян.

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