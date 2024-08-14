Приписное удостоверение – как получить приписное за границей

Призывники с приписными удостоверениями. Фото: denisenkoyuriy.blogspot.com

Первый военно-учетный документ, приписное удостоверение, можно получить только на территории Украины. За рубежом получение приписного невозможно, так как для оформления приписного удостоверения нужно пройти военно-врачебную комиссию.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

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Первый военный документ

Первым военно-учетным документом гражданина Украины является приписное удостоверение, удостоверяющее, что это лицо приписано к соответствующему территориальному центру комплектования.

Приписное удостоверение выдается гражданину Украины по достижении им 17-летнего возраста.

Можно ли получить приписное в эмиграции

Впрочем, часть украинских подростков после начала полномасштабной войны уехала с родителями за границу. Отвечая на вопрос родителей такого гражданина, юристы объяснили, что получить приписное удостоверение за пределами Украины невозможно.

"Получение приписного возможно только при личном обращении в ТЦК", — говорится в ответе юристов.

Причиной такого ограничения является необходимость военнообязанного гражданина пройти военно-врачебную комиссию для определения его пригодности к военной службе.