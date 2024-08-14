Приписное удостоверение – как получить приписное за границей

Получение приписного за границей — насколько это реально
Первый военно-учетный документ, приписное удостоверение, можно получить только на территории Украины. За рубежом получение приписного невозможно, так как для оформления приписного удостоверения нужно пройти военно-врачебную комиссию.
Об этом написали на портале "Юристи.UA".
Первый военный документ
Первым военно-учетным документом гражданина Украины является приписное удостоверение, удостоверяющее, что это лицо приписано к соответствующему территориальному центру комплектования.
Приписное удостоверение выдается гражданину Украины по достижении им 17-летнего возраста.
Можно ли получить приписное в эмиграции
Впрочем, часть украинских подростков после начала полномасштабной войны уехала с родителями за границу. Отвечая на вопрос родителей такого гражданина, юристы объяснили, что получить приписное удостоверение за пределами Украины невозможно.
"Получение приписного возможно только при личном обращении в ТЦК", — говорится в ответе юристов.
Причиной такого ограничения является необходимость военнообязанного гражданина пройти военно-врачебную комиссию для определения его пригодности к военной службе.
Читайте Новини.LIVE!