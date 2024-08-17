В Івано-Франківську посилили мобілізацію — зросла кількість блокпостів

Посилений режим мобілізації — в одній з областей зросла кількість блокпостів
Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що у зв'язку з низькими показниками мобілізації в місті зросла кількість блокпостів. За його словами, це протриває кілька тижнів.
Про це Руслан Марцінків повідомив в ефірі місцевої телерадіокомпанії "Вежа".
Чому в Івано-Франківську посилили мобілізацію
Мер Івано-Франківська зазначив, що місто не обирає місця розміщення блокпостів, а також не керує процесом мобілізації. Він пояснив, що цим займаються працівники Територіального центру комплектування та правоохоронці.
"Зважаючи на те, що Івано-Франківська область пасе задніх в проведенні мобілізації, за даним Міноборони, я вважаю, що декілька тижнів точно буде (посилення заходів. — Ред.)", — пояснив Марцінків.
Міський голова додав, що в місті посилять мобілізаційний режим на наступні кілька тижнів.
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