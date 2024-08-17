Відстрочка для студентів - що таке принцип послідовності освіти - повний список

Аспіранти на занятті. Фото: "Букви"

Студенти українських освітніх закладів мають право на відстрочку від мобілізації. Але за умови, якщо вони не порушують принцип послідовності освіти, тобто кожен наступний рівень має бути вищим за попередній.

Про це на порталі b2bconsult написала адвокатка Марина Бекало.

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Відстрочка для студентів

Студенти українських закладів профтехнічної, передвищої та вищої освіти мають право на відстрочку від мобілізації.

Для цього вони мають відповідати двом основним критеріям:

навчатися на денній чи змішаній формі;

не порушувати принцип послідовності освіти.

Список освітніх рівнів

Принцип послідовності освіти означає, що кожен наступний освітній рівень, на який вступає громадянин, має бути вищим за попередній.

Освітні заклади, в яких можуть навчатися військовозобов’язані громадяни, починаються з четвертого рівня і закінчуються рівнем 8.1.

Увесь список освітніх рівнів, у порядку зростання: