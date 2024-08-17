В Ивано-Франковске усилили мобилизацию — выросло количество блокпостов

Военнослужащие на блокпосте. Иллюстративное фото: Нацполиция

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что в связи с низкими показателями мобилизации в городе возросло количество блокпостов. По его словам, это продлится несколько недель.

Об этом Руслан Марцинкив сообщил в эфире местной телерадиокомпании "Вежа".

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Мэр Ивано-Франковска отметил, что город не выбирает места размещения блокпостов, а также не управляет процессом мобилизации. Он объяснил, что этим занимаются работники Территориального центра комплектования и правоохранители.

"Учитывая, что Ивано-Франковская область отстает в проведении мобилизации, по данным Минобороны, я считаю, что несколько недель точно будет (ужесточение мер. — Ред.)", — объяснил Марцинков.

Мэр добавил, что в городе усилят мобилизационный режим на следующие несколько недель.