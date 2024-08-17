Отсрочка для студентов – что такое принцип последовательности образования – полный список

Аспиранты на занятии. Фото: "Букви"

Студенты украинских образовательных учреждений имеют право на отсрочку от мобилизации. Но при условии, если они не нарушают принцип последовательности образования, то есть каждый последующий уровень должен быть выше предыдущего.

Об этом на портале b2bconsult написала адвокат Марина Бекало.

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Отсрочка для студентов

Студенты украинских заведений профтехнического, высшего и высшего образования имеют право на отсрочку от мобилизации.

Для этого они должны отвечать двум основным критериям:

учиться на дневной или смешанной форме;

не нарушать принцип последовательности образования.

Список образовательных уровней

Принцип последовательности образования означает, что каждый последующий образовательный уровень, на который вступает гражданин, должен быть выше предыдущего.

Учебные заведения, в которых могут учиться военнообязанные граждане, начинаются с четвертого уровня и заканчиваются уровнем 8.1.

Весь список образовательных уровней в порядке возрастания: