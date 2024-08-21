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Повістка до зарахування у виш — що має робити абітурієнт

21 серпня 2024 21:09
Максим Смолов - Редактор
Максим Смолов
Редактор
Відстрочка для студента - повістка до зарахування в університет - інструкція для абітурієнта
Абітурієнти біля КНУ ім. Шевченка. Фото: "Кореспондент"
Максим Смолов - Редактор
Максим Смолов
Редактор

У період вступу до вишу чи між завершенням навчання на одному освітньому рівні та зарахування до наступного абітурієнти та студенти можуть бути мобілізовані. Не з’являтися до ТЦК за повісткою вони можуть лише за наявності поважних причин, до яких очікування наказу про зарахування до вишу не входить.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Українські студенти мають право на відстрочку від мобілізації, а от у абітурієнтів, навіть тих, хто закінчує навчання на одному освітньому рівні і продовжує на наступному — виникають проблеми.

Причина у тому, що студент тимчасово втрачає свій студентський статус — до наказу про зарахування на наступний освітній рівень.

Коли абітурієнт може проігнорувати повістку

У такій ситуації, зазначив Юрій Айвазян, військовозобов’язаний громадянин, отримавши повістку, має з’явитися до територіального центру комплектування чи іншу структуру, вказану у повістці.

Єдиними причинами, які дозволяють проігнорувати повістку і дочекатися наказу про зарахування до вишу, є так звані поважні причини:

  • перешкода стихійного характеру, хвороба громадянина, воєнні дії на відповідній території та їх наслідки або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у визначені пункт і строк;
  • смерть його близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича його дружини (чоловіка).

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