Отсрочка для студента – повестка к зачислению в университет – инструкция для абитуриента

Абитуриенты возле КНУ им. Шевченко. Фото: "Кореспондент"

В период поступления в вуз или между завершением обучения на одном образовательном уровне и зачислением на следующий абитуриенты и студенты могут быть мобилизованы. Не являться в ТЦК по повестке они могут только при наличии уважительных причин, в которые ожидание приказа о зачислении в вуз не входит.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Проблемы с мобилизацией, которые ждут студентов

Украинские студенты имеют право на отсрочку от мобилизации, а вот у абитуриентов, даже тех, кто заканчивает обучение на одном образовательном уровне и продолжает на следующем, — возникают проблемы.

Причина в том, что студент временно теряет свой студенческий статус — до приказа о зачислении на следующий уровень образования.

Когда абитуриент может проигнорировать повестку

В такой ситуации, отметил Юрий Айвазян, военнообязанный гражданин, получив повестку, должен явиться в территориальный центр комплектования или другую структуру, указанную в повестке.

Единственными причинами, позволяющими проигнорировать повестку и дождаться приказа о зачислении в вуз, являются так называемые уважительные причины: