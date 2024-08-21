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Повестка до зачисления в вуз — что должен делать абитуриент

21 августа 2024 21:09
Максим Смолов - Редактор
Максим Смолов
Редактор
Отсрочка для студента – повестка к зачислению в университет – инструкция для абитуриента
Абитуриенты возле КНУ им. Шевченко. Фото: "Кореспондент"
Максим Смолов - Редактор
Максим Смолов
Редактор

В период поступления в вуз или между завершением обучения на одном образовательном уровне и зачислением на следующий абитуриенты и студенты могут быть мобилизованы. Не являться в ТЦК по повестке они могут только при наличии уважительных причин, в которые ожидание приказа о зачислении в вуз не входит.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Украинские студенты имеют право на отсрочку от мобилизации, а вот у абитуриентов, даже тех, кто заканчивает обучение на одном образовательном уровне и продолжает на следующем, — возникают проблемы.

Причина в том, что студент временно теряет свой студенческий статус — до приказа о зачислении на следующий уровень образования.

Когда абитуриент может проигнорировать повестку

В такой ситуации, отметил Юрий Айвазян, военнообязанный гражданин, получив повестку, должен явиться в территориальный центр комплектования или другую структуру, указанную в повестке.

Единственными причинами, позволяющими проигнорировать повестку и дождаться приказа о зачислении в вуз, являются так называемые уважительные причины:

  • препятствие стихийного характера, болезнь гражданина, военные действия на соответствующей территории и их последствия или другие обстоятельства, лишившие его возможности лично прибыть в определенный пункт и срок;
  • смерть его близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабы) или близкого родственника его жены (супруга).

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