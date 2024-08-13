Повторна ВЛК - що робити після втрати докумпентів першої військово-лікарської комісії

Під час оформлення результатів ВЛК. Фото: "Трибуна Бровари"

Територіальний центр комплектування не має права примушувати військовозобов’язаного громадянина до повторної військово-лікарської комісії, якщо результати першої ВЛК були втрачені не з його провини. А громадянин може подати запит щодо стану розгляду затвердження постановки про результати ВЛК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Втрата результатів ВЛК під час перевірки

Під час воєнного стану та загальної мобілізації військовозобов’язані громадяни мають пройти процедуру оновлення військово-облікових даних та, за потреби, військово-лікарську комісію.

Результати штатних ВЛК можуть бути відправлені на перевірку у вищі структури. Саме у такій ситуації зіткнувся з проблемою один із військовозобов’язаних, який повідомив юристам, що результати його ВЛК, яка була пройдена ще у жовтні минулого, 2023 року, були фактично втрачені — і у ТЦК вимагають від нього пройти повторну військово-лікарську комісію.

Що робити громадянину, результати ВЛК якого загубилися

Юрій Айвазян зазначив у своїй відповіді, що погоджуватися на повторну ВЛК громадянину непотрібно.

"Ви пройшли ВЛК та були визнані непридатним до військової служби з виключенням з обліку", — підкреслив адвокат.

Він пояснив військовозобов’язаному, що треба робити у такій ситуації: "Направляйте запит до 16-ї РВЛК щодо стану розгляду затвердження постанови ВЛК".