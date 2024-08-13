Повторна ВЛК - що робити після втрати докумпентів першої військово-лікарської комісії

Повторна ВЛК — чи треба її проходити без результатів першої комісії
Територіальний центр комплектування не має права примушувати військовозобов’язаного громадянина до повторної військово-лікарської комісії, якщо результати першої ВЛК були втрачені не з його провини. А громадянин може подати запит щодо стану розгляду затвердження постановки про результати ВЛК.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Втрата результатів ВЛК під час перевірки
Під час воєнного стану та загальної мобілізації військовозобов’язані громадяни мають пройти процедуру оновлення військово-облікових даних та, за потреби, військово-лікарську комісію.
Результати штатних ВЛК можуть бути відправлені на перевірку у вищі структури. Саме у такій ситуації зіткнувся з проблемою один із військовозобов’язаних, який повідомив юристам, що результати його ВЛК, яка була пройдена ще у жовтні минулого, 2023 року, були фактично втрачені — і у ТЦК вимагають від нього пройти повторну військово-лікарську комісію.
Що робити громадянину, результати ВЛК якого загубилися
Юрій Айвазян зазначив у своїй відповіді, що погоджуватися на повторну ВЛК громадянину непотрібно.
"Ви пройшли ВЛК та були визнані непридатним до військової служби з виключенням з обліку", — підкреслив адвокат.
Він пояснив військовозобов’язаному, що треба робити у такій ситуації: "Направляйте запит до 16-ї РВЛК щодо стану розгляду затвердження постанови ВЛК".
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