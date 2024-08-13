Повторная ВВК – что делать после потери документов первой военно-врачебной комиссии

Повторная ВВК — нужно ли ее проходить без результатов первой комиссии
Территориальный центр комплектования не имеет права принуждать военнообязанного гражданина к повторной военно-врачебной комиссии, если результаты первой ВВК были утрачены не по его вине. Гражданин же может подать запрос о состоянии рассмотрения утверждения постановки о результатах ВВК.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Утрата результатов ВВК во время проверки
Во время военного положения и общей мобилизации военнообязанные граждане должны пройти процедуру обновления военно-учетных данных и, при необходимости, военно-врачебную комиссию.
Результаты штатных ВВК могут быть отправлены на проверку в высшие структуры. Именно в такой ситуации столкнулся с проблемой один из военнообязанных, который сообщил юристам, что результаты его ВВК, которая была пройдена еще в октябре прошлого, 2023 года, были фактически утрачены и в ТЦК требуют от него пройти повторную военно-врачебную комиссию.
Что делать гражданину, результаты ВВК которого потерялись
Юрий Айвазян отметил в своем ответе, что соглашаться на повторную ВВК гражданину не нужно.
"Вы прошли ВВК и были признаны непригодным к военной службе с исключением из учета", — подчеркнул адвокат.
Он объяснил военнообязанному, что нужно делать в такой ситуации: "Направляйте запрос в 16-ю РВВК о состоянии рассмотрения утверждения постановления ВВК".
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