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Повторная ВВК — нужно ли ее проходить без результатов первой комиссии

13 августа 2024 22:17
Максим Смолов - Редактор
Максим Смолов
Редактор
Повторная ВВК – что делать после потери документов первой военно-врачебной комиссии
При оформлении результатов ВВК. Фото: "Трибуна Бровари"
Максим Смолов - Редактор
Максим Смолов
Редактор

Территориальный центр комплектования не имеет права принуждать военнообязанного гражданина к повторной военно-врачебной комиссии, если результаты первой ВВК были утрачены не по его вине. Гражданин же может подать запрос о состоянии рассмотрения утверждения постановки о результатах ВВК.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Утрата результатов ВВК во время проверки

Во время военного положения и общей мобилизации военнообязанные граждане должны пройти процедуру обновления военно-учетных данных и, при необходимости, военно-врачебную комиссию.

Результаты штатных ВВК могут быть отправлены на проверку в высшие структуры. Именно в такой ситуации столкнулся с проблемой один из военнообязанных, который сообщил юристам, что результаты его ВВК, которая была пройдена еще в октябре прошлого, 2023 года, были фактически утрачены и в ТЦК требуют от него пройти повторную военно-врачебную комиссию.

Что делать гражданину, результаты ВВК которого потерялись

Юрий Айвазян отметил в своем ответе, что соглашаться на повторную ВВК гражданину не нужно.

"Вы прошли ВВК и были признаны непригодным к военной службе с исключением из учета", — подчеркнул адвокат.

Он объяснил военнообязанному, что нужно делать в такой ситуации: "Направляйте запрос в 16-ю РВВК о состоянии рассмотрения утверждения постановления ВВК".

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