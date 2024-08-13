ВЛК для обмежено придатних з відстрочкою - законність ВЛК

Процес проходження лікарської комісії. Фото: Pexels

Попри наявність відстрочки, військовозобов’язані громадяни, які мали статус "обмежено придатний", все одно мають пройти військово-лікарську комісію. Зробити це вони мають у встановлений новим законом про мобілізацію термін, до лютого 2025 року.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Анулювання "обмежено придатних"

Після ухвалення нового закону про мобілізацію в Україні був скасований такий статус військовозобов’язаних громадян, як "обмежено придатний".

Втім, частина цих громадян встигли оформити відстрочку від мобілізації саме як обмежено придатні.

Чи повинні колишні обмежено придатні з відстрочкою пройти ВЛК

Відповідаючи на питання такого громадянина, Юрій Айвазян пояснив, що, попри наявність відстрочки, це не позбавляє колишніх обмежено придатних обов’язку пройти військово-лікарську комісію.

"Обмежено придатні підлягають переогляду на ВЛК до лютого 2025 року", — підкреслив адвокат.