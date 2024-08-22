Бронювання працівників підприємств - продовження бронювання - чи продовжують бронювання автоматично

Оформлення бронювання від мобілізації. Фото: Житомирський ТЦК та СП

Бронювання працівників підприємств, які належать до критично важливої інфраструктури, здійснюється автоматично. Якщо ж в ТЦК не продовжили бронювання, громадянин має право подати скаргу до суду.

Про це на порталі b2bconsult написала адвокатка Марина Бекало.

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Перебронювання має бути автоматичним

Бронювання від мобілізації, на яке мають право працівники вітчизняних підприємств, визнаних критично важливими для функціонування економіки, не є безстроковим. Воно має продовжуватися після кожного продовження воєнного стану та загальної мобілізації.

Марина Бекало наголосила, що в Постанові Кабміну про бронювання йдеться про автоматичне продовження.

"А отже, жодних додаткових дій з боку роботодавця та зі сторони працівника не повинно бути", — запевнила адвокатка.

Що робити, якщо в ТЦК не продовжили бронювання

У випадку ж, якщо бронювання в ТЦК автоматично не продовжують, громадянин може подати скаргу до відповідних структур.

"Ви можете оскаржити їхні дії/рішення в судовому порядку", — підкреслила юристка, відповідаючи на питання заброньованого громадянина.