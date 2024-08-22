Бронювання працівників підприємств - продовження бронювання - чи продовжують бронювання автоматично

Продовження бронювання — що мають робити роботодавці і працівники
Бронювання працівників підприємств, які належать до критично важливої інфраструктури, здійснюється автоматично. Якщо ж в ТЦК не продовжили бронювання, громадянин має право подати скаргу до суду.
Про це на порталі b2bconsult написала адвокатка Марина Бекало.
Перебронювання має бути автоматичним
Бронювання від мобілізації, на яке мають право працівники вітчизняних підприємств, визнаних критично важливими для функціонування економіки, не є безстроковим. Воно має продовжуватися після кожного продовження воєнного стану та загальної мобілізації.
Марина Бекало наголосила, що в Постанові Кабміну про бронювання йдеться про автоматичне продовження.
"А отже, жодних додаткових дій з боку роботодавця та зі сторони працівника не повинно бути", — запевнила адвокатка.
Що робити, якщо в ТЦК не продовжили бронювання
У випадку ж, якщо бронювання в ТЦК автоматично не продовжують, громадянин може подати скаргу до відповідних структур.
"Ви можете оскаржити їхні дії/рішення в судовому порядку", — підкреслила юристка, відповідаючи на питання заброньованого громадянина.
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