Бронирование работников предприятий - продолжение бронирования - продолжают ли бронирование автоматически

Оформление бронирования. Фото: Житомирский ТЦК и СП

Бронирование работников предприятий, принадлежащих к критически важной инфраструктуре, осуществляется автоматически. Если в ТЦК не продлили бронирование, гражданин имеет право подать жалобу в суд.

Об этом на портале b2bconsult написала адвокат Марина Бекало.

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Перебронирование должно быть автоматическим

Бронирование от мобилизации, на которое имеют право работники отечественных предприятий, признанных критически важными для функционирования экономики, не является бессрочным. Оно должно продолжаться после каждого продолжения военного положения и всеобщей мобилизации.

Марина Бекало подчеркнула, что в постановлении Кабмина о бронировании говорится об автоматическом продлении.

"А значит, никаких дополнительных действий со стороны работодателя и со стороны работника не должно быть", — заверила адвокат.

Что делать, если в ТЦК не продлили бронирование

В случае же, если бронирование в ТЦК автоматически не продлевается, гражданин может подать жалобу в соответствующие структуры.

"Вы можете обжаловать их действия/решения в судебном порядке", — подчеркнула юрист, отвечая на вопросы забронированного гражданина.