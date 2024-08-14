Відстрочка від мобілізації - проблеми під час продовження відстрочки

Оформлення відстрочки у ТЦК. Фото: "Експерт"

Продовження відстрочки від мобілізації у більшості випадків відбувається автоматично, після подачі військовозобов’язаним відповідної заяви. Але у деяких випадках громадянам доводиться підтверджувати право на відстрочку.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Військовозобов’язані громадяни, які оформили відстрочку від мобілізації, у більшості випадків не мають безстрокового бронювання від призову — тож мають постійно продовжувати відстрочку.

Продовження відстрочки вимагається від військовозобов’язаного у той момент, коли в Україні продовжуються воєнний стан та загальна мобілізація.

"Для продовження строку дії відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період військовозобов’язаний має подати чи надіслати на розгляд комісії при ТЦК відповідну заяву у паперовій або електронній формі", — пояснив Юрій Айвазян.

Коли самої заяви недостатньо

Зазвичай цього кроку виявляється достатньо для продовження відстрочки від мобілізації.

Але, як підкреслив Юрій Айвазян, бувають випадки, коли військовозобов’язані не отримають продовження відстрочки від призову автоматично.

"У разі неможливості провести перевірку у військовозобов’язаного підстав для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів територіальний центр комплектування та соціальної підтримки повідомляє про необхідність надання відповідних підтвердних документів", — пояснив адвокат.